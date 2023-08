Gyökeres entre os nomeados para melhor futebolista do último Championship

Atualmente a brilhar ao serviço do Sporting, Viktor Gyökeres ainda causa sensação em Inglaterra, dado que a Associação Profissional de Jogadores (PFA), prestigiada instituição do Desporto do país, nomeou o avançado sueco para a votação final de melhor jogador da última época no Championship, competição que disputou ao serviço do Coventry.Depois de 21 golos e 12 assistências em 49 jogos, o nórdico está numa lista de 6 futebolistas, da qual sairá um vencedor, a anunciar no próximo dia 29, na gala da PFA: a par dele, surgem os nomes de Chuba Akpom, avançado do Middlesbrough, Josh Brownhill, médio do Burnley, Carlton Morris, atacante do Luton Town, Iliman Ndiaye, ex-segundo avançado do Sheffield United que se transferiu para o Marselha, e ainda Nathan Tella, Burnley, extremo do que e atuou pelo Burnley, mas que terminou a cedência por empréstimo, regressando ao Southampton.