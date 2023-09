Gyökeres motivado com o golo na seleção sueca: «Foi ótimo ganhar»

O bom momento que Viktor Gyökeres atravessa no Sporting foi transportado para a seleção sueca. O avançado foi titular no jogo com a Estónia, relativo à qualificação para o Euro 2024, e iniciou a goleada de 5-0 assinando o primeiro golo ao minuto 16 finalizando uma à entrada da área uma boa individual de Wahlqvist."Foi ótimo ganhar", afirmou o atacante, à Viaplay, no final do jogo destacando o estado de espírito coletivo dos vikings: "Espero que continuemos neste caminho. Nós precisámos de ganhar, mas foi ótimo fazê-lo por cinco golos e não sofrer nenhum. Isto faz-nos sentir muito bem".Recusando novamente desvendar o segredo do seu festejo com a mão na cara, o nórdico recordou o momento do golo. "Tudo começou com uma combinação na ala direita com o Wahlqvist a chegar à zona de finalização, e eu foi para o golo. Ele colocou-me muito bem a bola e eu só tive de empurrrar", acrescentou o jogador saiu ao minuto 64 quando o selecionador Jesper Karlsson começou a poupar jogadores para a receção à Áustria, na terça-feira.Com esta vitória, a Suécia ficou no terceiro lugar do grupo F com 6 pontos atrás da Bélgica e da Áustra que lideram com 10.