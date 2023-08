Gyökeres na equipa do ano do Championship da época passada

O avançado sueco Viktor Gyökeres foi escolhido para integrar o onze do ano da última edição do Championship, o segundo escalão do futebol inglês. O atual jogador do Sporting estava igualmente nomeado para o prémio de melhor jogador do ano do campeonato, mas o troféu acabou nas mãos de Chuba Akpom, avançado que alinhou no Middlesbrough e, entretanto, transferiu-se para o Ajax.A votação foi organizada pela Associação de Jogadores Profissionais em Inglaterra e os votos foram feitos pelos próprios futebolistas.