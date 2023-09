Gyökeres: «Precisei de algum tempo para me adaptar, é diferente do que estava habituado»

Escolhido como homem do jogo diante do Moreirense , o avançado sueco Viktor Gyökeres enalteceu a importância do triunfo do Sporting e a forma como os leões atuaram."É bom [ser o melhor em campo] mas o mais importante foi termos vencido hoje. Bom marcarmos três golos para a diferença de golos. Foi um bom jogo, estivemos bem na maior parte do jogo", disse, à SportTV.Com três golos já marcados na Liga Betclic, o sueco diz-se feliz pelo que tem conseguido. "Penso que comecei bem a época. Não marquei durante alguns jogos mas nesses tentei sempre produzir outras coisas para a equipa. Precisei de algum tempo para me adaptar à Liga portuguesa, é diferente do que estava habituado a disputar em Inglaterra. Agora já estou mais adaptado."O avançado falou ainda da luta pelo título e, ainda que não tenha assumido uma candidatura, garantiu um Sporting apostado em vencer sempre. "Claro que queremos ganhar o máximo de jogos possível. Estamos a começar bem, queremos continuar no topo e ir ganhando jogos mas ainda falta muito, por agora temos de nos focar no próximo jogo."Por fim, um olhar à Liga Europa, com um duelo com o Sturm Graz na quinta-feira. "Agora começa a Europa, vão ser muitos jogos em pouco tempo, por isso é preciso descansar, cuidar do corpo para estar prontos para o próximo jogo."