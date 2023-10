Gyökeres recebe prémio do Sindicato: «É bom ter o reconhecimento de outros jogadores»

Viktor Gyökeres recebeu finalmente em mãos o galardão referente ao prémio de melhor jogador dos meses de agosto e setembro na Liga para o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF), com o avançado sueco a destacar mais uma distinção da qual foi alvo neste período curto desde que chegou ao futebol português. Após receber o prémio das mãos de Joaquim Evangelista, presidente da SJPF, o internacional sueco de 25 anos analisou novamente os primeiros ao serviço do emblema de Alvalade."A época começou muito bem. Estou muito feliz por receber este prémio. Não tenho sido só eu [a estar bem], mas sim a equipa. Temos trabalhado juntos e eles ajudaram-me muito. É bom ter o reconhecimento dos outros jogadores. Demonstra que estou a fazer alguma coisa bem em campo. É uma honra receber este galardão", assumiu Gyökeres, em declarações citadas pelos órgãos do Sporting.Recorde-se que o avançado leva um total de 8 golos em 10 partidas de leão ao peito, sendo que nos meses de agosto e setembro apontou 5 desses tentos no período de agosto e setembro no campeonato.