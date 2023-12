Gyökeres saiu com queixas no joelho esquerdo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Apesar de ter alinhado nos 90 minutos, Gyökeres ainda assustou, no caso durante a 2ª parte do Atalanta-Sporting, devido a queixas no joelho esquerdo que o levaram diversas vezes tocar na zona afetada.

O internacional sueco, de 25 anos, já tinha, na etapa inicial, evidenciado dores num lance dividido Djimsiti, que foi mesmo sancionado com falta para o defesa albanês. O nórdico foi assistido e dado como apto, mas voltou a registar um incómodo nessa zona na etapa complementar, após novo lance com Ruggeri.





Numa paragem, ainda passou ideias ao médico do clube sobre o joelho onde já sofreu uma lesão esta temporada.