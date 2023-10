Gyökeres: «Senti-me cansado contra a Atalanta mas fiz questão que isso não acontecesse hoje»

Viktor Gyökeres continua de pé quente e voltou a faturar, abrindo o marcador na vitória do Sporting sobre o Arouca (2-1). À Sport TV, o avançado destacou a importância dos três pontos para manter a liderança da Liga Betclic e admitiu que hoje já se sentiu mais 'soltinho', comparativamente com o encontro anterior, na Liga Europa.





"Tenho espaço para muitos mais troféus, mas ainda mais espaço para os 3 pontos. Espero que possamos fazer com que eles continuem a vir."

Não se sente cansado?

"Senti-me um pouco cansado com a Atalanta, confesso. Mas fiz questão que isso não acontecesse hoje. Foi um jogo duro, com muito trabalho, mas nós acreditamos muito no que trabalhamos. Importante vencer, grande golo do Morita. Foi um bom jogo da equipa."

Segredo da vitória?

"Precisamos de atacar com diferentes jogadores em diferentes áreas. Penso que o fizemos muito bem neste jogo."

Importante vencer antes da pausa das seleções?

"São duas competições diferentes. É importante vencer na Liga depois da vitória do Benfica ontem. É importante acabar este período antes da pausa para as seleções no topo da Liga."