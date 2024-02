Há mais Sporting: dos bilhetes esgotados ao dia do leão em véspera de receber o Young Boys

A Onda Verde continua a ‘surfar’ por esse Portugal fora e desta feita promete chegar em força a Vila do Conde, onde domingo o leão defronta o Rio Ave, na jornada 23 da Liga (20h30). Isto porque os adeptos visitantes esgotaram os seus bilhetes em apenas 3 horas!

Ainda no que à agenda leonina diz respeito, o Sporting trabalha na quarta-feira de manhã na sua Academia, pelas 10h30 e com 15 minutos abertos à imprensa, antes de Rúben Amorim e um futebolista, ainda por definir, fazerem o lançamento do jogo com o Young Boys (12h30), também em Alcochete. À tarde os suíços falam (17h30) e treinam (18h00) no palco do encontro.