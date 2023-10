Hjulmand: «Queríamos manter a bola um bocadinho mais para queimar tempo»

Hjulmand fez dupla com Morita no meio-campo do Sporting e acabou por ceder o lugar a Daniel Bragança aos 90 minutos, visivelmente desgastado depois de um jogo bastante exigente fisicamente por culpa da expulsão madrugadora de Gyökeres. No final do encontro frente ao Raków, em declarações à SIC, o médio dinamarquês sublinhou que é "difícil" jogar em desvantagem numérica e que esse lance foi determinante no desfecho do jogo."Concordo. Queríamos claramente ganhar, era o nosso bjetivo para o jogo, e é por isso que estamos desapontados.""Claro, quando ficas sem um homem durante 80 minutos, quase 90, é dificil. Mas ainda conseguimos conquistar um ponto.""Com um a menos, o jogo muda todo. Não podemos fazer pressão a todo o momento. Houve momentos do jogo em que queríamos manter a bola um bocadinho mais para queimar tempo, para ter mais passes e recuperações, mas com um homem a menos é mais difícil e por isso é que não tivemos tanta posse de bola neste jogo.""Às vezes quando recuperávamos a bola, perdíamos a bola muito depressa e tínhamos de voltar a correr por ela outra vez. É por isso que não tivemos tanta posse de bola e não criámos tantas oportunidades, mas houve momentos em que fomos perigosos e jogámos por trás da linha do Raków, como na oportunidade do Pote, mas é o que é."