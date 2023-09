Hjulmand assume que Sporting pode ser um trampolim: «Sonhamos sempre em conseguir algo maior»

Atualmente concentrado na seleção da Dinamarca, Morten Hjulmand abordou esta terça-feira, ao jornal 'Tipsbladet', a sua mudança para o Sporting e confessou que, com o passar das semanas no mercado de verão, chegou a um momento em que na sua mente apenas passava o cenário de reforçar os leões. Um passo que, assume, tem também a ver com um plano futuro de carreira, em chegar a outros palcos."Com o passar do tempo passou a ser apenas o Sporting. Pelo que ia lendo na imprensa até haver uma oferta concreta foi um longo caminho. O Sporting é um clube com uma história de enviar jogadores para as grandes equipas da Europa e, para mais, jogam com uma equipa jovem. Sonhamos sempre em conseguir algo maior. Por isso, podemos dizer que o Sporting é um passo na direção disso mesmo, mas neste momento só tenho de jogar aqui", assumiu o médio dinamarquês, de 24 anos.Apesar de estar em Portugal há três semanas, Hjulmand ainda não está totalmente ambientado ao nosso país. "Ainda vivo num hotel. Não vou ter casa até 1 de outubro. A minha experiência com a cultura portuguesa tem sido muito positiva. Faz-me lembrar um pouco da italiana. Já fui jantar fora algumas vezes em Lisboa, tem sido fantástico", assumiu, revelando depois que, por agora, ainda consegue passear sem problemas nas ruas da capital. "Não é nada confuso. Poucos jogadores vivem no centro, mas é mais por causa do trânsito e do barulho. Dá para passear tranquilamente com a minha namorada. É raro alguém reconhecer-me, mas talvez seja pelo facto de em agosto haver tantos turistas", reconheceu.Morten Hjulmand, recorde-se, chegou ao Sporting proveniente do Lecce, numa transferência que custou aos cofres dos leões 18 milhões de euros.