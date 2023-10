Hjulmand com justiça italiana 'à perna': médio do Sporting recebeu 103 multas... num mês

O 'Corriere della Sera' revela, esta quarta-feira, que Morten Hjulmand, médio do Sporting que chegou do Lecce em agosto, recebeu 103 (!) multas entre novembro e dezembro de 2021, quando ainda representava o clube italiano. De acordo com a mesma fonte, o dinamarquês foi apanhado, em inúmeras ocasiões, a conduzir numa zona de trânsito restrito.Diz o mesmo jornal que Hjulmand recorreu e conseguiu que 23 dessas 103 (com um valor aproximado de 95 euros cada uma) fossem anuladas, ao garantir que só foi notificado das mesmas um ano depois. As outras 80, ao que tudo indica... terão de sair do bolso do jogador dos leões.