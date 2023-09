Hjulmand: «Continuamos o nosso caminho»

Em Braga, Hjulmand voltou a ser titular no meio-campo do Sporting (1-1) , de onde saiu aos 60 minutos, para dar lugar a Daniel Bragança. Apesar do desalento com o empate, o médio recorreu às redes sociais para apontar o "caminho" da equipa."Lutámos até ao fim pela vitória mas infelizmente não conseguimos os três pontos. Obrigado sportinguistas pelo apoio incrível. Continuamos o nosso caminho!", vincou o dinamarquês, de 24 anos, que chegou a colocar a bola no fundo das redes do Sp. Braga, mas o golo acabou por ser anulado por fora de jogo de Pote.Hjulmand, recorde-se, foi convocado para representar a Dinamarca. Pode, por isso, estrear-se pela seleção principal do seu país diante de São Marino (em casa, na quinta-feira) ou Finlândia (fora, no domingo), partida relativas à qualificação para o Europeu.