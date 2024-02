Hjulmand: «Foi difícil, mas passámos para a próxima ronda e estamos satisfeitos»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Morten Hjulmand analisou o empate () do Sporting na receção ao Young Boys. Em declarações à Sport TV, o médio dinamarquês mostrou-se satisfeito com o apuramento dos leões para os oitavos de final da Liga Europa."Foi um jogo difícil, mas queríamos passar esta ronda e estamos muito felizes por passar a eliminatória.""Não, só pensávamos neste jogo. Sabíamos que ia ser difícil porque vimos alguns vídeos do Young Boys, são uma equipa forte e estiveram bem na Champions League, então só pensávamos neste jogo. Também se pôde ver durante o jogo que não foi fácil, tivemos muitas oportunidades mas só marcamos um golo. Foi difícil, mas passámos para a próxima ronda, então estamos satisfeitos.""Não sei. Queria ganhar o jogo, não conseguimos mas passámos, então estou feliz. E apesar de não estar a jogar, quero o melhor da equipa e é por isso que tenho muitos sentimentos fora de campo."