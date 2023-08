Hjulmand já está em Lisboa para reforçar o Sporting: «Estou muito feliz por estar aqui»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Hjulmand já está em Lisboa para vestir à leão: as imagens da chegada do reforço do Sporting



Morten Hjulmand já está em Lisboa para reforçar o Sporting. O médio dinamarquês, de 24 anos, vai assinar contrato com os leões por cinco temporadas. "Estou muito feliz por estar aqui. Falamos amanhã na apresentação", disse no aeroporto Humberto Delgado.Hjulmand, que chegou a Portugal na companhia da namorada, Emilie, e um dos seus empresários, vai submeter-se a exames médicos durante o fim de semana. O acordo com o Lecce, recorde-se, está fechado há precisamente uma semana, sendo que a SAD verde e branca vai desembolsar 18 milhões de euros, mais 3 milhões de euros por objetivos.Em cima da mesa está, também, a possibilidade de o nórdico assistir ao Sporting-Vizela deste sábado, às 20h30, referente à 1.ª jornada do campeonato.