Hjulmand nas nuvens com a estreia a vencer pelo Sporting: «Sensação incrível»

Morten Hjulmand tem razões para estar contente... a dobrar. Além de ter feito o primeiro jogo com a camisola do Sporting, diante do Casa Pia, o médio de 24 anos ajudou a equipa a alcançar a vitória, por 2-1.

Nas redes sociais, o dinamarquês fez questão de dar conta da sua felicidade. "Sensação incrível por me ter estreado com a camisola do Sporting CP! Ainda mais feliz pela vitória da equipa e por ter sentido o apoio massivo dos adeptos. Vamos Sporting!", partilhou o dinamarquês, que entrou no decorrer da 2ª parte, em concreto aos 75 minutos, por troca com Edwards.