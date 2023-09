Hjulmand nas nuvens com estreia a marcar no Sporting: «Grande noite em Alvalade!»

Hjulmand estreia-se a marcar pelo Sporting com uma 'bomba' Hjulmand estreia-se a marcar pelo Sporting com uma 'bomba'

À terceira... foi de vez! Depois de ter visto dois golos anulados, um ao serviço do Sporting e outro pela Dinamarca, Hjulmand estreou-se a marcar em 2023/24 na vitória do Sporting frente ao Moreirense (3-0), à lei da bomba, com um remate de fora da area.Nas redes sociais, o jogador de 24 anos confessou a sua felicidade com o momento e com o ambiente proporcionado pelos sportinguistas. "Grande noite em Alvalade! Muito feliz pela vitória e por me ter estreado a marcar. Obrigado a todos os sportinguistas pelo apoio incondicional! Agora é tempo de preparar o jogo de quinta-feira... Vamos", escreveu Hjulmand.Sublinhe-se que o tiro certeiro aos 55 minutos, que inaugurou o marcador diante dos cónegos, foi somente o segundo da sua carreira profissional: não faturava desde 19 de outubro de 2019, então numa goleada dos austríacos do Admira Wacker ao Altach (4-1).