Hjulmand: «Preparado para lutar por este símbolo!»

A cumprir a primeira semana como jogador do Sporting, Morten Hjulmand assinalou a nova etapa em Alvalade através das redes sociais, destacando o sentimento em pertencer ao emblema de Alvalade. Numa publicação na sua conta pessoal do Instagram, o internacional sub-21 dinamarquês agradeceu aos adeptos dos leões pelo apoio demonstrado."Muito feliz por fazer parte da família sportinguista. Obrigado a todos no clube e aos adeptos pela forma como me receberam. Preparado para lutar por este símbolo! Agora é trabalhar no máximo e ajudar o clube a alcançar os objetivos. Vamos Sporting!", sublinhou o médio de 24 anos, que trocou o Lecce pelo Sporting, num acordo de 18 milhões de euros fixos, mais três milhões possíveis consoante objetivos individuais e coletivos.Hjulmand fará a estreia nos convocados para o encontro desta sexta-feira, perante o Casa Pia, na 2ª jornada do campeonato, sendo que, tal como Record adianta esta quinta-feira, tem sido testado na equipa titular na preparação de Amorim antes de visitar os gansos.