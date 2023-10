Infiltrações junto a Alvalade

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A forte precipitação resultante da tempestade ‘Aline’ teve impacto também em Alvalade, com infiltrações na zona do Multidesportivo. A ocorrência terá sido causada por problemas de isolamento, fruto da falta de investimento de anos em manutenção. O clube não relaciona a situação com a remoção de azulejos.