Inteligência Artificial aponta Edwards como o substituto ideal de Dembélé no Barcelona

Estudo da 'Olocip', Inteligência Artificial aplicada ao futebol

A 'Olocip', empresa de Inteligência Artificial aplicada ao futebol lançada por Estebán Granero, ex-médio do Real Madrid, aponta Marcus Edwards, jogador do Sporting, como uma das melhores opções para substituir Ousmane Dembélé, jogador do Barcelona que está a ser negociado para o PSG. Berardi (Sassuolo), Almirón (Newcastle), Kubo (Real Sociedad) e Gnabry (Bayern) são as outras sugestões com o limite de compra fixado nos 50 milhões de euros.Com base num algoritmo que combina 65 variáveis ofensivas, defensivas e de construção de jogo recolhidas desde a época 2016/17, a ' Olocip ' garante que Edwards tem 100% de encaixe no Barcelona de Xavi como extremo direito e é, também, o jogador com maior potencial de valorização (de 30 milhões de euros para 42 M€).Sem o filtro de valor máximo de compra, a Inteligência Artificial aponta Mohamed Salah como a melhor solução para o Barcelona