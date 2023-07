Internacionais a chegar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting está prestes a terminar a primeira etapa da pré-época, que será concluída, hoje, com um treino de conjunto com a equipa B. Desta forma, inicia-se a contagem decrescente para o regresso dos internacionais, que serão reintegrados nos treinos durante a próxima semana.

No lote estão Franco Israel (já em Lisboa), Morita, Sotiris, Tanlongo e Fatawu que vão apresentar-se em dias distintos de acordo com o final da presença nas seleções – o ganês foi o último em ação, tendo terminado a participação na CAN sub-23 a 1 de julho.

Passo em frente

Ontem, Amorim apostou numa sessão de trabalho fisicamente exigente mas onde uma vez mais a bola esteve sempre presente. Fora dos trabalhos continua St. Juste, a recuperar de uma lesão no joelho esquerdo, e prossegue os tratamentos, complementados com trabalho de ginásio.