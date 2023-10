Itallo em tratamento

O Olivais e Moscavide prossegue a preparação para o encontro frente ao Sporting praticamente na máxima força, com exceção de Itallo Phellipe, que ficou à margem da sessão de treino de ontem para fazer gelo no pé esquerdo. Ainda assim, a lesão não deverá impedir o avançado brasileiro de 31 anos de defrontar a formação de Rúben Amorim na 3ª eliminatória da Taça de Portugal. Certas são as ausências do guardião Fábio Matos e do médio David Joshua, ambos expulsos no triunfo (3-1) frente aos Sandinenses, que garantiu o apuramento para esta fase. A três dias do jogo, a venda de bilhetes decorre a bom ritmo e é expectável que o Estádio José Gomes, reduto do Estrela da Amadora que servirá de casa emprestada ao Olivais e Moscavide, venha a ter lotação esgotada.