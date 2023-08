João Muniz tem novo contrato mas a mesma ambição: «Quero continuar na equipa principal!»

O anúncio do novo contrato de João Muniz versou com a determinação do jovem central, de 18 anos, que aos meios oficiais do clube agradeceu a aposta do Sporting, prometendo continuar a trabalhar em prol de um grande objetivo: manter-se junto aos graúdos e ali... ganhar títulos!





"Renovar é um sentimento de muito orgulho, de muita alegria e de muita felicidade, porque foi algo com que sempre sonhei, algo que sempre almejei - é um sentimento incrível", atirou o defesa, quer concretizou: "Isto significa que o Sporting continua a apostar em mim, que continua a querer-me aqui e isso dá-me confiança para querer sempre mais; dá-me confiança para continuar a trabalhar e [significa] que o caminho está a ser bem traçado. Mas os objetivos continuam sempre os mesmos: continuar na equipa principal, conquistar títulos e estar bem!".O esquerdino, internacional pelos sub-19 de Portugal, destacou, também, o papel dos mais futebolista mais experientes na sua integração, pois lhe transmitem, revela, "inteligência de jogo" e "muita sabedoria" fora das quatro linhas, prossegue.

Dá, depois, um exemplo claro, com... um capitão à mistura: "O [Luís] Neto, há um ano atrás, mandou-me um vídeo a felicitar-me pelo meu primeiro contrato profissional, quando eu estava na formação; depois, até comentei com ele quando eu estava deste lado. Disse-me para trabalhar, para poder chegar aqui e agora estou conviver com ele: é sem dúvida um orgulho enorme para mim. Saber que o trabalho está a ser bem feito só me dá motivação para trabalhar mais e mais e poder estar mais tempo com eles."