João Pereira renova e tem novos adjuntos na equipa de sub-23 do Sporting

A equipa de sub-23 do Sporting renovou contrato por uma época no regresso ao trabalho esta segunda-feira e há alterações a registar no banco, que continua a ser liderado pelo antigo internacional português, João Pereira. O treinador vai continuar a contar com o apoio dos adjuntos Tiago Teixeira, António Pina e Dário Ezequiel (treinador de guarda-redes), e agora também contará com a ajuda de José Caldeira e do preparador físico Pedro Cardoso que já estavam no clube. A esta equipa junta-se ainda o analista João Ferreira que veio do Mafra.Em declarações à Sporting TV, João Pereira garantiu que a exigência será "máxima", mas lembrou que o principal foco é a formação. "Temos de continuar a focar os jogadores e os homens também porque há uma outra vida para além do desporto. Se não conseguirem singrar como jogadores, que singrem como homens. Este é, também, um dos principais objectivos do Sporting", afirmou o técnico que ainda garantiu que irá a continuar a lançar jogadores mais jovens: "A equipa tem jogadores cada vez mais novos e vai jogar contra equipas de jogadores mais velhos".