Jovane oficialmente apresentado na Salernitana

Jovane já foi oficialmente apresentado na Salernitana e vai começar a trabalhar sob as ordens de Paulo Sousa até ao final da temporada. O internacional cabo-verdiano terá assim a oportunidade de relançar a carreira em Itália e, caso corresponda às expetativas, o emblema transalpino poderá exercer a cláusula de opção no final da época garantindo a compra do passe ao Sporting por 3,5 M€.