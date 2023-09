Jovens leões reforçam laços sociais com instituições no município de Alcochete

Os jogadores da equipa B João Muniz (central), David Monteiro (lateral) e Mauro Couto (extremo) participaram numa ação social com instituições de Alcochete onde distribuíram presentes e bilhetes para o jogo com Caldas agendado para sábado, às 16h00, no Estádio Aurélio Pereira.A visita começou pela Escola Básica da Restauração, prosseguiu na Junta de Freguesia de Alcochete e só terminou no Núcleo do Sporting. No final, João Muniz reconheceu que viveu um momento "positivo", especialmente no agrupamento escolar. "Morei três anos na Academia, agora moro no Montijo, mas estive na escola aqui em Alcochete e poder voltar aqui e estar com a comunidade é sempre bom, sempre importante e ver o apoio deles também. Ter o apoio no Estádio, presencialmente, é muito gratificante e sabemos que também nos apoiam. É muito bom ver esse reconhecimento e perceber que o nosso caminho está a ser bem feito, que o nosso trabalho está ser visto. Há que continuar a trabalhar para lhes dar felicidade e alegrias", afirmou o defesa aos meios de comunicação do Sporting.