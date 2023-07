Juniores do Sporting arrancaram os trabalhos na Academia

A equipa de sub-19 do Sporting iniciou os trabalhos esta segunda-feira e as novidades surgiram logo na equipa técnica. Pedro Coelho renovou contrato com os leões e, para o auxiliarem na nova temporada, entraram o adjunto Pedro Cruz e o preparador físico Pedro Barros.

No primeiro dia, Pedro Coelho explicou aos jogadores os principais objetivos numa cerimónia onde também participaram Paulo Gomes, diretor da Academia, Tomaz Morais, diretor de futebol de formação, e João Couto, diretor técnico do clube leonino. "Continuamos focados naquilo que é o nosso principal objetivo que é desenvolver as principais competências dos jogadores, para poderem chegar à equipa A o mais rápido possível. Sabemos que cada jogador tem o seu tempo, há uns que podem chegar mais rápido, há outros que podem demorar um pouco mais, formamos também jogadores para poderem competir em outros espaços competitivos, e fazer carreiras internacionais. É importante para o Sporting ter esta capacidade de formar, não só para a equipa A, mas também formar para o futebol internacional. Estamos muito motivados para começar mais uma época, cheia de desafios novos que os jogadores nos vão trazer e estamos focados essencialmente em ajudá-los para poderem continuar a crescer e evoluir naquilo que é o caminho deles", afirmou o técnico aos meios de comunicação do Sporting.