Juve Leo visa direção do Sporting: «Acrílico foi deixado ali por que motivo?»

O encontro entre Sporting e Villarreal, no Troféu Cinco Violinos, contou com várias novidades no figurino do Estádio José Alvalade, desde logo passando a ter 12 portas de entrada, o que, ainda assim, não acelerou o fluxo de chegada dos sócios e adeptos leoninos, que viram as filas de espera aumentar.Ainda assim, esta segunda-feira, no seguimento do particular de pré-temporada, uma das claques dos verdes e brancos, a Juventude Leonina, deixou críticas na redes sociais à Direção do clube, tendo por base as condições na bancada sul de Alvalade, onde se encontram. Desde logo, visando a Direção pela permanência de uma barreira de acrílico a dividir setores na bancada sul, agora já sem a denominada zona ZCEAP, que passou a vigorar no setor B10."No primeiro jogo da época, e depois de finalmente ser retirada da bancada sul a inútil zona ZCEAP, os sócios do Sporting deparam-se com um acrílico a dividir os setores, e circulação dentro dos túneis a ser negada pela segurança por ordem do promotor (Sporting Clube de Portugal). Este acrílico foi deixado ali por que motivo? Por que se fecha o nosso setor? Por que motivo estão a impedir a circulação dentro dos túneis, quando não acontece em mais lado nenhum do estádio? Por que temos de ver um casal, ou dois amigos, com Gamebox comprada, sentados lado a lado, separados por este acrílico? Como é possível num estádio que tem de cumprir todos os requisitos de segurança, se feche portas de emergência a corrente e cadeado?", apontou a claque.De resto, ainda esta segunda-feira, o Sporting, através de e-mail enviado aos sócios, lamentou os constragimentos ocorridos no atraso da entrada no estádio devido ao mau funcionamento da leitura dos cartões e bilhetes. "Em virtude de um problema técnico no software de controlo de acessos, vários torniquetes deixaram de funcionar, afetando o tempo de entrada. Estamos cientes do impacto causado. Caso tenhas sido um dos afetados, lamentamos o transtorno gerado por esta situação. A alteração total do Estádio e Pavilhão será concluída até final do ano", explicou o clube de Alvalade.