Juvenis do Sporting batem Sp. Braga e vencem Torneio Internacional de Vizela

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A equipa de sub-17 do Sporting venceu o Torneio Internacional de Vizela ao bater o Sp. Braga, por 4-2, na final. O herói da partida foi o jovem Flávio Gonçalves que assinou um hat trick tendo também marcado Rafael Camacho.Até chegar à final a equipa orientada por José João bateu Sp. Espinho (1-0), Vizela (8-0) e o Rio Ave na meia-final por 3-2. A prova contou com as presenças de Sporting, Vitória de Guimarães, Sp. Espinho, Paços de Ferreira, FC Porto, Boavista, Petro Luanda, Famalicão, Rio Ave, Vizela, Gil Vicente e Sp. Braga.