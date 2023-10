Kulusevski elogia Gyökeres: «É incrivelmente forte e bom nos duelos»

Dejan Kulusevski deverá formar dupla atacante com Viktor Gyökeres no jogo de hoje da Suécia com a Bélgica e, em declarações à imprensa do país, o extremo do Tottenham elogiou o avançado do Sporting. Ambos passaram pelos escalões de formação do Brommapojkarna e conhecem-se relativamente bem."Conheço-o, estivemos no mesmo clube juntos. É incrivelmente forte e bom nos duelos. É muito bom e estou feliz porque as coisas estão a correr-lhe bem no Sporting", explicou Kulusevski, de 23 anos, que vai ocupar o lugar do lesionado Alexander Isak na equipa sueca.Kulusevski explica que a forma como o avançado leonino enfrenta o 1x1 abre espaço para os restantes jogadores: "Enfrenta muitos duelos e isso liberta-nos para outras tarefas, como encontrar espaços. É muito forte, rápido e bom em profundidade. Um jogador completo", acrescentou o internacional sueco dos spurs.O Bélgica-Suécia, de apuramento para o Europeu de 2024, disputa-se a partir das 19h45.