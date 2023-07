Lateral-esquerdo David Moreira renova contrato com o Sporting

O Sporting oficializou esta terça-feira a renovação de contrato com David Moreira, lateral-esquerdo de 19 anos que na última época competiu maioritariamente nos sub-23 (25 jogos, com 5 golos marcados), pese os 2 encontros que fez na Youth League, ao serviço dos sub-19.Leão desde 2011/12, o único emblema que conheceu até hoje, David recorda os primeiros passos no Pólo do Estádio Universitário de Lisboa (EUL). "Estou muito feliz por renovar. Para mim é um enorme orgulho poder vestir esta camisola e continuar a representar o Sporting. Cheguei com 5, 6 anos e lembro-me de que não queria entrar para o campo, mas o meu irmão – que também treinava no Pólo EUL – pegou em mim e meteu-me lá dentro; deram-me uma bola e foi assim que comecei!".Depois de um "ano agradável", vincou aos meios do clube, onde proferiu todas estas declarações, o defesa quer continuar a evoluir para subir o degrau. "Quero chegar à equipa principal. Vou dar sempre tudo para representar este clube da melhor maneira possível!", concluiu o futebolista que em 2022/23 foi várias vezes chamado por Rúben Amorim aos treinos da formação A.