Leões proporcionaram momento inesquecível a Santi no final do Sporting-Moreirense

Um obrigado especial ao Pote e ao Nuno, ao Nuno por ter esperado por nós, apenas para tirar uma foto e fez questão de dar muito carinho ao meu irmão

E ao Pote por ter estado mais de 40 minutos connosco e nos ter dado tanto apoio, inesquecível https://t.co/VOItTkoZDz pic.twitter.com/0AUSigML58 — Zé_Scp (@ZScp9) September 18, 2023

O jovem Santi não vai esquecer o Sporting-Moreirense, que terminou com a vitória folgada do seu clube por 3-0. No final, o jovem leão ainda teve a oportunidade de conviver com os seus ídolos.Pote, Nuno Santos, Gyökeres, Coates, Morita e Neto não perderam a oportunidade de posarem com este adepto, que também foi saudado pelo técnico, Rúben Amorim, e pelo presidente Frederico Varandas.