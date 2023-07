Leonardo Varela assina contrato de formação com o Sporting

Leonardo Varela assinou esta terça-feira contrato de formação com o Sporting."Estou orgulhoso e muito feliz por continuar a jogar e a treinar aqui", admite o médio, de 14 anos, que está no clube desde a época 2018/19 e admite que "seria um sonho realizado" pisar um dia o Estádio José Alvalade.Com um "sentimento de muito orgulho e confiança", Varela define-se como um centro-campista "agressivo e muito forte no 1x1" e pede aos adeptos para que "tenham orgulho na formação do Sporting CP." "Eu vou continuar a trabalhar duro para um dia dar alegrias a todos", promete.