Liverpool pondera ataque a Gonçalo Inácio após grave lesão de Tsimikas

O último jogo antes do Natal trouxe ao Liverpool a grave lesão de Kostas Tsimikas e deverá provocar uma mudança de estratégia do clube no mercado de inverno. Inicialmente a ideia era não fazer grandes investimentos, mas agora que ficou sem o grego (que se junta à lista de lesionados a Andy Robertson), os reds estarão a ponderar avançar para a contratação de um novo defesa, seja ele lateral esquerdo ou um elemento visto como versátil, e um dos nomes da lista é Gonçalo Inácio.O defesa central tem contrato com o Sporting até 2027 e conta com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, um valor que, ainda assim, não deve afastar o interesse inglês.Além do leão, o 'The Mirror' aponta ainda os nomes de Piero Hincapie (Bayer Leverkusen), Arthur Theate (Rennes), Levi Colwill (Chelsea) e David Hancko (Feyenoord)