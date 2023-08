Longas horas na fila e polícia chamada ao local: assim foi a venda de bilhetes no Sporting

A realidade.

Em 30 minutos anunciaram que os bilhetes foram esgotados, como é q se venderam mais de 500 bilhetes? Uma fila até ao metro, ninguém foi atendido, ainda subiram o preço único de 15€ para 20€. Parabéns @SportingCP https://t.co/uy0dU7Lbey pic.twitter.com/8HClX8EJAH — joaoribeiro (@joaoribeiiro21) August 31, 2023

Num espaço de poucas horas, os bilhetes para a visita do Sporting ao Sp. Braga voaram, isto mesmo após longas filas à porta das bilheteiras do Estádio José Alvalade. Apesar da abertura da bilheteira só ter ocorrido a partir das 10h00, já se registavam filas nas imediações, ao ponto de chegar até à entrada do metro do Campo Grande, uma vez que os adeptos leoninos começaram a juntar-se no estádio quando o relógio apontava para as... 7h00.Ainda assim, apesar de várias dezenas de adeptos terem marcado presença em Alvalade desde bem cedo, a verdade é que a maioria deles acabou por sair sem o tão desejado bilhete para o jogo grande da 4ª jornada, entre Sporting e Sp. Braga. Na realidade, segundo relatos dos adeptos presentes na fila da bilheteira e partilhados nas redes sociais, o Sporting só terá vendido pouco mais de 200 bilhetes aos sócios presentes - os quais tinham de apresentar a Gamebox desta temporada para adquirir o ingresso -, sendo que o fecho da bilheteira após cerca de uma hora causou indignação nos sportinguistas.Desde logo, os adeptos fizeram transparecer a irritação pela logística no que diz respeito à venda de bilhetes para o jogo em Braga, entoando cânticos, enquanto algumas pessoas até bateram nos vidros da bilheteira de Alvalade em forma de protesto. Uma situação que conduziu à chegada de elementos da Polícia de Segurança Pública, os quais acabaram por serenar os ânimos no Estádio José Alvalade.Recorde-se que o Sporting tem direito a 5% da lotação do Estádio Municipal de Braga relativamente aos ingressos para o duelo de domingo, o que equivale sensivelmente e 1.500 bilhetes para os verdes e brancos. Desse lote, centenas de ingressos foram distribuídos pelos núcleos principalmente a norte do país, ainda que tenham esgotado rapidamente. Entre eles, os ingressos disponibilizados, entre outros, para os núcleos sportinguistas de Braga, Vila Nova de Famalicão e Solar do Norte (Porto).De resto, entre os adeptos presentes esta quinta-feira de manhã em Alvalade surgiu ainda uma indignação relativamente ao preço dos ingressos. Se na última terça-feira o Sporting informou que os bilhetes para a deslocação a Braga teriam um preço único de 15 euros, a verdade é que os ingressos em Alvalade acabaram por ser vendidos pelo valor de 20 euros nas bilheteiras de Alvalade. Tal situação justifica-se pelo facto de o Sporting ter vendido bilhetes de categoria 1, facultados pelo Sp. Braga, e que, segundo o regulamento da Liga, ficam com um preço acrescido no valor de 5 euros.Contactada por Record, fonte oficial do Sporting confirmou que os bilhetes disponíveis para a visita ao Sp. Braga acabaram por esgotar na manhã desta quinta-feira, reiterando que foram cumpridos os critérios estipulados para a aquisição de ingressos no clube, à imagem do que sucedera na 2ª jornada da Liga, contra o Casa Pia.