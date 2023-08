Lotação esgotada em Alvalade para a estreia do Sporting em 2023/24

A estreia do Sporting na Liga Betclic 2023/24, diante do Vizela, naquele que será o primeiro jogo oficial da temporada, vai contar com casa cheia em Alvalade. O anúncio foi feito pelos leões ao início da noite desta sexta-feira, numa nota no seu site oficial na qual adianta ainda que as portas do estádio José Alvalade abrem às 18h30, duas horas antes do arranque da partida diante dos nortenhos.Esta será o primeira oportunidade de ver em ação, num jogo oficial, a nova versão do Sporting, em especial o reforço Viktor Gyökeres, o jogador mais caro da histórai do clube de Alvalade.