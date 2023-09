Luís Gustavo voltou da U. Leiria e assina contrato profissional: «Geny é exemplo de persistência»

O Sporting anunciou esta quinta-feira a assinatura de um contrato profissional com Luís Gustavo, avançado de 17 anos (geração de 2006) que integra a equipa de sub-19 dos leões, depois de em 2022/23 ter estado emprestado à União de Leiria.Sublinhando a felicidade de estar, agora, "noutro nível", o jogador natural do Brasil concretiza: "Sabemos que a oportunidade de assinar um contrato profissional não é para qualquer um e agradeço muito a Deus por ter esta oportunidade de o fazer com o Sporting, um grande clube."Com raízes verdes e brancas desde 2018, dando os primeiros passos no Pólo EUL, na Cidade Universitária, saiu para rodar, mas a persistência acabou por fazê-lo voltar onde quer ficar, contexto que o leva a nomear uma referência, hoje no plantel principal do Sporting: Geny Catamo."Esteve algum tempo a tentar chegar à equipa principal, chegou, desceu e voltou a subir. É um exemplo de persistência, teve muito foco e trabalhou para chegar onde está agora", atirou, mostrando, por fim, ambição... natural, crê: "Quero chegar à equipa principal. É o sonho de qualquer jogador que aqui está. Vou trabalhar para isso!".