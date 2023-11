Luís Neto volta a marcar... mais de dez anos depois

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Luís Neto foi uma das apostas de Rúben Amorim para a receção do Sporting ao Dumiense, num encontro a contar para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal. O experiente defesa-central de 35 anos, geralmente arredado das escolhas do técnico dos leões, aproveitou a oportunidade e inaugurou o marcador logo aos 8 minutos, graças a um belo golpe de cabeça na sequência de um canto. Ora, para se ter uma noção, Luís Neto já não marcava há... mais de dez anos.A última vez que teve motivos para celebrar foi a 19 de maio de 2013, então ao serviço do Zenit, na vitória (3-1) sobre o Volga Nizhniy Novgorod. Ou seja, o golo de hoje foi também a estreia a marcar pelo Sporting, clube que representa desde 2019. Em termos gerais, este foi o sexto golo da carreira.