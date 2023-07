Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Luz verde em Assembleia Geral: orçamento e contas do Sporting aprovados 1113 sócios votaram seis pontos no Pavilhão, com margens de ratificação superiores a 70 por cento





DIREÇÃO. Frederico Varandas, ladeado por diversos membros dos órgãos sociais do Sporting, à chegada ao Pavilhão João Rocha

• Foto: fernando ferreira