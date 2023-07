Mandela Keita apontado ao Sporting

O médio belga Mandela Keita, de 21 anos, foi apontado pelo 'Gazet van Antwerpen' como possível alvo do Sporting. Segundo a publicação, o jogador do OH Leuven é ainda seguido por Bolonha, Nice e Génova, mas também pelo Antuérpia, equipa belga à qual esteve cedido na temporada passada. Segundo a imprensa local, o Leuven tenciona receber 10 milhões de euros pelo passe do médio defensivo, uma verba que até agora nenhum clube interessado pareceu disposto a chegar.Na época passada, Keita iniciou a temporada no seu clube de origem, disputando somente 8 jogos antes de dar o salto para Antuérpia. Aí ganhou protagonismo e disputou 17 partidas, ajudando na conquista histórica do título da equipa comandada por Mark van Bommel. No final da temporada esteve ainda no Europeu de Sub-21, torneio no qual acabou por cair na fase de grupos - estava no mesmo de Portugal.