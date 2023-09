Manuel Fernandes viu o Sturm Graz-Sporting perto de Frederico Varandas

Manuel Fernandes foi um espetáculo... dentro do espetáculo, pois ao longo do dia o antigo capitão do Sporting foi muito solicitado por sportinguistas num passeio que fez pelo centro de Graz. Já no estádio Liebenau, sentou-se algumas cadeiras acima do presidente Frederico Varandas.Esta foi a primeira deslocação europeia desde que em maio foi operado a um tumor que o obrigou a ficar internado.