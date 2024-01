'Marca' garante: Sporting continua a negociar Koindredi e tenta maior percentagem do passe

Apesar da expectativa crescente em torno do processo que tem como objetivo levar Koba Koindredi, médio de 22 anos, para o Sporting, o diário espanhol 'Marca' garantiu esta quarta-feira que leões e Valencia continuam a dialogar sobre o jogador: existe, de facto, um impasse nas negociações, mas apenas pela forma como a sociedade verde e branca quer fechar o futebolista, atualmente cedido pelo emblema 'che' ao Estoril.





Citando a mesma fonte, os valencianos, que avaliam o canhoto em 10 milhões de euros, aceitam ceder 50 dos 85% dos direitos que têm na sua posse - o remanescente ainda está nas mãos do clube formador, o Lens -, mas a SAD leonina pretende que os 5 milhões de euros que propôs investir lhe permitam garantir uma maior fatia do passe, neste caso... tudo aquilo que atualmente pertence à administração liderada por Peter Lim.Numa espécie de bola de neve, o Valencia mantém, também, esperança em concluir esta pasta com o Sporting dentro em breve, dada a importância de fazer entrar algum dinheiro nos seus cofres e concretizar, assim, a aquisição de Rafa Mir, avançado do Sevilha que perante a falta de oportunidades na Andaluzia pretende prosseguir carreira noutro lado, que pode muito bem ser o Mestalla.

Ao que Record apurou, ainda são vários os detalhes que travam os avanços decisivos neste negócio, mas em Alvalade reina a esperança de que nos próximos dias se acenderá a tal luz verde que permitirá, finalmente, trocar a devida documentação e colocar o preto no branco.



Recorde-se, e numa informação não menos importante, que o Estoril tem uma opção de 3 milhões por Koindredi no final da cedência, em junho deste ano, questão contornável com um acordo entre todas as partes - no fundo, uma eventual antecipação desse valor por parte dos leões, além do normal ressarcimento por quebra antecipada de acordo.