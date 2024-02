Matheus Reis: «Este empate não reflete o que foi a partida»

Matheus Reis referiu que o Sporting foi perdulário frente ao Young Boys (). Perante o microfone da Sport TV, o defesa brasileiro constatou que os leões tiveram várias ocasiões para chegarem à vitória, mas também frisou que o jogo esteve sempre controlado."Este empate não reflete o que foi a partida. Saímos na frente, controlámos totalmente o jogo e tivemos várias oportunidades para marcar, mas há dias em que é assim. No primeiro jogo criámos uma boa vantagem, mas hoje mesmo falhando oportunidades tivemos sempre o jogo controlado.""De forma alguma. Sabíamos que o jogo mais importante era esse e para nós o jogo mais importante é sempre o próximo. Então as peças que ele [Rúben Amorim] colocou… não viemos para aqui controlar o jogo, viemos para ganhar. Infelizmente não conseguimos, mas isso mostra que todos os jogadores que entraram e estão a ter uma oportunidade estão a corresponder e essa competitividade é maravilhosa para nós.""Com certeza. Estou disponível para jogar em qualquer posição. Nós treinamos todas as posições, não é nada feito no momento, então no que míster precisar de mim eu vou estar sempre pronto para ajudar."