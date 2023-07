Médio e ala direito ainda por resolver no Sporting

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Apesar de o Sporting estar a focar-se, por estes dias, única e exclusivamente no negócio que visa contratação de Gyökeres, há outras pastas que pedem celeridade, nomeadamente as que visam a chegada de um médio, mas também de um ala direito.Com a saída de Ugarte para o PSG – ainda por anunciar oficialmente –, a SAD procura um substituto à altura, tal como concorrência para Esgaio, no corredor, após o fim de ligação a Bellerín.