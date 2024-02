Micael de cartaz em riste: depois da fotografia o jovem tem prometida camisola de Fresneda

Após ter estado quase 100 dias de fora devido a um problema no ombro esquerdo, Iván Fresneda, ala direito de 19 anos do Sporting, regressou aos convocados de Rúben Amorim e viajou com a comitiva leonina até Berna, onde encontrou um fã bem especial, que tudo fez para levar consigo uma recordação do seu ídolo. Garantiu uma (bela!) fotografia e tem outra prometida! Venha daí conhecer esta história!

À chegada às imediações do Estádio Wankdord, Record deu de caras com um jovem português, Micael, de 11 anos, acompanhado do pai, Pablo, espanhol natural de Madrid que fez a vontade ao petiz, tendo-se deslocado na véspera do encontro da Liga Europa ao hotel onde os verdes e brancos ficaram instalados, falando com o treinador do Sporting, mas também... com Fresneda! "Foi muito simpático, prestável e prometeu-nos que, no fim do jogo, daria a camisola ao meu filho!", explicou-nos.

Não vá o defesa esquecer-se, Micael estará na bancada com um mega cartaz, onde se pode ler: "Fresneda, me puedes dar tu camiseta, porfavor?". Eis um caso onde o esforço recompensou... e muito!