Morita ajudou Japão a vencer a Tunísia e recebeu muitos elogios

Morita foi titular pelo Japão diante da Tunísia, em particular disputado em Kobe, cidade nipónica. Além de ter ajudado a sua seleção a congénere africana, por 2-0, o médio do Sporting foi muito elogiado pela imprensa local, tendo até sido nomeado como um dos melhores em campo.Por aí se explica que o jogador de 28 anos tenha sido um de cinco jogadores que mereceu a confiança do selecionador Hajime Moriyasu para completar os 90 minutos. Apesar de não ter contribuído com golos ou assistências, esteve ligado à construção do golo inaugural do Japão, da autoria de Furuhashi.Depois da sua 26ª internacionalização, o camisola 5 dos leões vai regressar à Academia e para reintegrar, no decorrer da semana, os trabalhos de preparação para o embate com o Olivais e Moscavide, sábado, da 3ª eliminatória da Taça de Portugal.