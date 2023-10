Morita antecipa Atalanta: «Espero que seja uma partida divertida»

Na antevisão ao encontro com a Atalanta, Morita foi quem deu voz à confiança do plantel do Sporting, em pleno auditório Artur Agostinho, e num processo que necessitou da habitual tradução de japonês para português, o médio deixou claro que espera um jogo animado frente ao emblema italiano.Antes de um encontro no qual pode somar a marca redonda de 50 jogos ao serviço do clube de Alvalade, o internacional nipónico de 28 anos espera um desafio complicado no Estádio José Alvalade. "Estou muito feliz por ter feito tantos e grandes jogos. Atingir esta marca [de 50 encontros] é muito importante para mim. Atalanta? Espero que seja uma partida divertida", assumiu o médio, antes de revelar a forma como comunica com os companheiros de equipa, nomeadamente no miolo, ao lado do dinamarquês Hjulmand: "Dentro de campo costumo usar o inglês, português e às vezes espanhol. Com o Hjulmand, usamos na maioria das vezes o inglês..."De resto, Morita garante que se encontra a atravessar uma das melhores fases da sua carreira ao serviço dos verdes e brancos. "Estou numa condição muito boa esta época. E espero apresentar-me assim amanhã, caso jogue. E estou bem preparado para amanhã, tal como os restantes jogadores. Espero manter a mesma qualidade e tenho a confiança do treinador para continuar a jogar na equipa", sublinhou.Recorde-se que o médio de 28 anos tem vindo a ser aposta como titular esta temporada pelos leões, ao ponto de somar já uma assistência ao cabo de oito encontros realizados em todas as competições.