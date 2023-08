Morita convocado para os particulares do Japão com a Alemanha e Turquia

O médio do Sporting, Morita, e o guarda-redes do Portimonense, Nakamura, foram convocados para os dois particulares que a seleção do Japão vai realizar na Europa. Os nipónicos defrontam a Alemanha em solo germânico no dia 9 de setembro e, três dias depois, a Turquia, na Bélgica.Os jogadores chamados a alinharem na Europa vão juntar-se à concentração da equipa em Wolfsburgo, onde decorrerá o primeiro encontro.