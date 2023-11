Morita deve regressar já na Liga Europa

Caso não surja qualquer imprevisto de última hora, Morita será a única baixa do Sporting para o jogo com o Estrela da Amadora. O internacional japonês, de 28 anos, falhou o encontro com o Farense por problemas musculares, mas está a recuperar bem e é provável que seja reintegrado nas vésperas da partida com o Raków, na próxima quinta-feira.

Confirmando-se este cenário, o treinador leonino sabe que poderá contar com o médio para o dérbi com o Benfica, o último jogo antes da próxima paragem FIFA.

A situação do jogador está a ser acompanhada pela federação nipónica que, na próxima semana, vai divulgar a lista de convocados para os jogos com Myanmar (dia 16) e a Síria (21), relativos à qualificação para o Mundial de 2026. Recorde-se que Morita não só conquistou o estatuto de titular como até já foi capitão da seleção asiática.