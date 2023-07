Morita faz 45 minutos na goleada do Japão ao Peru

O leão Morita participou esta terça-feira na goleada do Japão ao Peru, por 4-1, em jogo da Taça Kirin, disputado em Ozaka.Pese não ter sido titular, o médio do Sporting foi o primeiro a saltar do banco de suplentes (entrou ao intervalo), numa altura em que o marcador estava no 2-0.Morita entra, agora, de férias devendo apresentar-se mais tarde na pré-época do Sporting, que arranca a 2 de julho.