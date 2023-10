Morita não sai do banco em vitória folgada do Japão

Um dos elementos do Sporting ao serviço das respetivas seleções, Morita encontra-se convocado pela seleção do Japão mas, no particular desta sexta-feira disputado frente ao Canadá, acabou por não ser opção. O conjunto nipónico venceu (4-1) o Canadá que, sem Eustáquio devido a lesão, teve Steven Vitória a entrar ao intervalo, e Morita ficou no banco de suplentes.Os golos do encontro foram apontados por Tanaka (2' e 49') e Nakamura (42') do lado do Japão, que ainda beneficiou de um autogolo de Alphonso Davies (39'), enquanto o Canadá apenas conseguiu reduzir por Hoillet, já perto do fim (89').Depois do particular desta sexta-feira, Morita e o Japão voltam a ter outro jogo de preparação na próxima terça-feira, diante da Tunísia.